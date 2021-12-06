Киев, 6 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Украина отправила в Соединенные Штаты свой спутник «Сич-2−30», который планируют запустить в космос в январе следующего года, сообщила пресс-служба Днепровской таможни в Facebook.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США — Украина

«Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник «Сич-2−30», без отклонений от графика», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести космический аппарат дистанционного зондирования земли Сич 2−30 (2−1) на орбиту до конца 2021 года. Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, запустить спутник именно в текущем году важно, поскольку это год 30-летия независимости Украины.

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