Барнаул, , 09:44 — REGNUM В Сибири сегодня, 6 декабря, вспоминают погибшего в ДТП губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев на своей странице в Instagram посвятил ему заметку, рассказов о том, как познакомился с народным артистом, как отговаривал становится губернатором Алтайского края и почему после автокатастрофы «осадок остался»:

Народный артист и губернатор алтайского края Михаил Евдокимов и глава Кузбасса Аман Тулеев Цитата из видео, опубликованного в Instagram экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

«Познакомились мы в 1994 году. Я был в Алтайском крае, а он давал концерт в санатории «Белокуриха». Первый раз мы встретились именно там. Разговорились, выпили за знакомство, как заведено. С этого и началась наша долгая дружба», — поделился экс-глава Кузбасса.

Народный артист и губернатор алтайского края Михаил Евдокимов Цитата из видео, опубликованного в Instagram экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

По словам Тулеева, в 2004 году, когда Евдокимов решил баллотироваться на пост губернатора Алтайского края, он приводил аргументы против этой идеи:

«При личном разговоре я тогда сказал ему: «Миша, зачем тебе это нужно? Ты видишь эту должность снаружи, не знаешь, что внутри. Ты подумай, во что ввязываешься. Это постоянные хозяйственные проблемы. Это предметная работа с каждым человеком, который к тебе обращается. И, конечно, это решение экономических и социальных вопросов, вопросов бизнеса… И чего там только нет! Помни, что с такой нагрузкой, тебе уже будет не до песен».

Я тогда искренне хотел как лучше! Говорил ему: «Миш, тебе же талант от Господа дан… Не каждому он даётся. Ты же видишь, как наши люди тебя ждут и любят, ищут встречи с тобой. А вместо этого ты хочешь стать хозяйственником. Со всеми вытекающими из этого проблемами и заботами». Он тогда даже расстроился, не понимал, что я ему желаю только лучшего».

Аман Тулеев также отметил, что после того, как Михаил Евдокимов всё-таки стал губернатором Алтайского края было подписано соглашение о помощи Кузбасса Алтайскому краю.

Аман Тулеев и Михаил Евдокимов — земляки Цитата из видео, опубликованного в Instagram экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

«Мы с Михаилом дружили и сотрудничали, пока 7 августа 2005 года не случилась ужасная трагедия. Автокатастрофа на трассе М-52. Много кто обвинял водителя Миши: превышение скорости. Но лично у меня осталось чувство, что расследование было проведено недостаточно детально. Какой-то осадок остался. Слушая его песни, я каждый раз о нем вспоминаю. Как будто бы он рядом», — заключил Тулеев.

Также он опубликовал видеоклип с прижизненными кадрами Михаила Евдокимова и песней «Домик у дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 г. в Новокузнецке (Кемеровская область). Детство провел в селе Верхнеобское Смоленского района Алтайского края. Полгода учился в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал на моторном заводе. Служил в Советской Армии.

Неудачно поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации. Специальность — «экономист-менеджер».

Во время учебы был капитаном команды КВН. Работал администратором в столовой, а по вечерам пел на танцплощадках. В свободное время писал сатирические рассказы. Начинал как артист разговорного жанра.

Постоянный участник телевизионной передачи «Аншлаг». Снимался в фильмах: «Старые клячи» (2000), «Не послать ли нам гонца?» (1998), «Не валяй дурака» (1997), «Аншлаг и Co» (1996), «Про бизнесмена Фому» (1993), «Не хочу жениться» (1993). Продюсировал фильм «Не послать ли нам гонца?» (1998).

Народный артист России. До апреля 2004 года работал директором ООО «Театр Евдокимова». В апреле 2004 года Михаил Евдокимов во втором туре голосования неожиданно для многих одержал победу, став губернатором Алтайского края.

Если бы не ДТП, произошедшее 7 августа 2005 года на трассе М-52, народному артисту и губернатору было бы 64 года. Барнаулу понадобилось более 15 лет, чтобы назвать улицу именем Евдокимова: расположена в микрорайоне на пересечении улиц Просторной и Павловского тракта. Также там заложили улицы Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина, а также — почетного гражданина Алтайского края и Барнаула Анатолия Мельникова.

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