Токио, 6 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено строить конструктивные и стабильные взаимоотношения с Китаем, но при необходимости требовать от Пекина ответственного поведения. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил 6 декабря в своей программной речи, выступая на открытии внеочередной сессии парламента.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

По его словам, Токио в отношениях с Пекином будет «настаивать там, где надо настаивать» и решительно требовать от китайской стороны «ответственных действий». Вместе с тем Япония будет сотрудничать с Китаем по совместным проблемам и стремиться к построению конструктивных и стабильных отношений.

Южную Корею Кисида назвал «важным соседом» Японии и заявил, что с Сеулом Токио намерен выстраивать отношения в рамках своей последовательной позиции и добиваться адекватных встречных шагов.

Токио также стремится нормализовать дипломатические отношения с Пхеньяном, добавил Кисида. Глава японского правительства готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, не выдвигая предварительных условий. Вместе с тем Япония считает необходимым разрешить ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР, а также решить самую важную проблему — проблему похищенных разведкой КНДР японских граждан.

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