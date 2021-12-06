Соликамск, Пермский край, 6 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин просит отмены приговора суда первой инстанции и оправдания. Слушания по делу в Седьмом кассационном суде назначены на 19 января 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте суда.

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Напомним, в 2020 году Соликамский городской суд приговорил политика к трем годам лишения свободы. Мужчина был признан виновным в заведомо ложном доносе. Своей вины экс-депутат не признал.

По данным следствия, пермяк инсценировал покушения на себя якобы для «повышения своего имиджа». О покушении политик заявил на своей странице в соцсети.