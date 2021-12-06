Врач-диетолог предупредила об опасности бананов при заболеваниях ЖКТ
Москва, 6 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. При заболеваниях кишечника в стадии обострения лучше отказаться от употребления бананов, сообщила врач-диетолог Татьяна Разумовская.
По ее словам, зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и, таким образом, могут сыграть роль мочегонного.
Вместе с тем диетолог отметила, что один банан дает энергию для часовой силовой тренировки или тяжелой физической работы. Калорийность банана повышается в пять раз, если плод сушеный.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили о важности присутствия в утренней пище белка и углеводов. Это могут быть блюда из творога или яйца и каши. Допускается есть на завтрак немного мяса, птицы или рыбы. Отдельно отмечается польза овсяной каши.
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