Москва, 6 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. При заболеваниях кишечника в стадии обострения лучше отказаться от употребления бананов, сообщила врач-диетолог Татьяна Разумовская.

josealbafotos Бананы

По ее словам, зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и, таким образом, могут сыграть роль мочегонного.

«Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм», — сказала она РИА Новости.

Вместе с тем диетолог отметила, что один банан дает энергию для часовой силовой тренировки или тяжелой физической работы. Калорийность банана повышается в пять раз, если плод сушеный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили о важности присутствия в утренней пище белка и углеводов. Это могут быть блюда из творога или яйца и каши. Допускается есть на завтрак немного мяса, птицы или рыбы. Отдельно отмечается польза овсяной каши.

Читайте также: Врач рассказал, в каком возрасте опасны диеты для похудения