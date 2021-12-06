Ак-Довурак, Тыва, 6 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Власти Тувы окажут помощь семьям погибшего и пострадавшего рабочих при обрушении здания в городе Ак-Довурак. Поднять этот вопрос на совещании регионального правительства поручил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува

Сам руководитель региона в настоящее время находится в командировке Москве. Тем не менее, по его словам, он всю ночь лично контролировал спасательные работы и оставался на связи со спасателями.

«Поручил на аппаратном совещании регионального правительства разобраться в причинах обрушения здания в городе Ак-Довурак, а также оказать помощь семьям обоих работников. Территорию комбината необходимо закрыть во избежание несчастных случаев», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Напомним, работники компании из Черногорска в Хакасии оказались под обломками обрушившегося 5 декабря здания горно-обогатительного комбината «Туваасбест». По словам Ховалыга, оба пострадавших приехали в республику по работе.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии следователи возбудили уголовное дело за «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».