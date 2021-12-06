Варшава, 6 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В польском Кракове начался 79-й по счету ежегодный конкурс моделей рождественских вертепов. По его правилам, в первое воскресенье декабря мастера приносят свои работы на Рыночную площадь Кракова и устанавливают их на ступеньках памятника Адаму Мицкевичу. Об этом сообщает Polskie Radio.

Pko Краков

Организатором мероприятия выступила директор местного музея Малгожата Нехай.

«В прошлом году из-за пандемии мероприятие не проводилось на главной площади города. Поэтому мы рады возобновлению нашей традиции», — рассказала она журналистам.

В качестве целей конкурса декларируется сохранение и развитие традиции краковских «шопок». В 2018 году эта польская традиция была занесена в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.