Орловская область, 6 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Следственные органы Орловской области возбудили уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и об оскорбление представителя власти в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области и его супруги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Уголовные дела возбуждены на основании материалов УМВД Орловской области.

Наручники

По версии следствия, вечером 2 декабря чиновник с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц в городе Новосиле, применили в отношении сотрудников насилие, а также высказали в их адрес оскорбления.

«В отношении подозреваемых в совершении преступлений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — уточнил представитель следственных органов.

Местные СМИ уточнили, что чиновник с супругой попали в ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены надеть на нетрезвого нарушителя наручники — замглавы администрации и его супруга вели себя агрессивно.