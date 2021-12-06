Джакарта, , 09:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с извержением вулкана, которое привело к жертвам. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«От имени правительства и всего народа Индонезии я выражаю свои глубочайшие соболезнования погибшим и раненым. Пусть Всемогущий защищает всех нас», — написал президент Индонезии в Twitter.

По словам президента, поиск пострадавших, оказание помощи раненым и устранение последствий стихийных бедствий должны быть завершены в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отправило 20 000 защитных масок людям, пострадавшим от извержения вулкана Семеру.

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