Джакарта, 6 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с извержением вулкана, которое привело к жертвам. Об этом глава государства написал в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«От имени правительства и всего народа Индонезии я выражаю свои глубочайшие соболезнования погибшим и раненым. Пусть Всемогущий защищает всех нас», — написал президент Индонезии в Twitter.

По словам президента, поиск пострадавших, оказание помощи раненым и устранение последствий стихийных бедствий должны быть завершены в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отправило 20 000 защитных масок людям, пострадавшим от извержения вулкана Семеру.