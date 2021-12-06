Варшава, 6 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Варшаве состоялась встреча руководителей 13 консервативных и правых партий из стран Европейского союза. В ней приняла участие и принимающая сторона: председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Polskie Radio.

Adrian Grycuk Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский заявил на форуме, что «Европейский союз в результате действий Германии движется к федерализации». По его мнению, это может привести к лишению европейских стран суверенитета.

Качиньский подчеркнул: «Сегодня в Европе, да и не только в Европе, а вообще во всем западном мире все меньше становится свободы. Политкорректность радикально ограничивает свободу».

Также в совещании приняли участие премьер-министр Венгрии, руководитель партии Фидес — Венгерский гражданский союз Виктор Орбан и глава испанской партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскала, представители правых партий из Австрии, Бельгии, Финляндии, Нидерландов, Румынии и Эстонии.

Участники мероприятия опубликовали заявление, в котором разделяют общее и глубокое убеждение, что Европейский союз «должен состоять из свободных и равноправных национальных государств, связанных тесными и многочисленными нитями сотрудничества».