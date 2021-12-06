Анадырь, , 09:41 — REGNUM На Чукотке суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Билибино, которого обвиняют в убийстве 11-летней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе прокуратуры округа.

Топор Petr Kratochvil

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Установлено, что в августе 2010 года подозреваемый жестоко убил своих родителей, зарубив их топором пока те спали.

В 2012 году фигурант скрылся от суда, выехав за пределы Чукотки. Он был объявлен в федеральный и международный розыск.

В сентябре 2021 года мужчину задержали полицейские в Москве.

По ходатайству подсудимого уголовное дело будет рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону избрана мера пресечения 42-летнему горожанину, подозреваемому в жестоком убийстве.