Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM Поддержка руководства России и Китая в уточнении государственных границ имела очень большое значение для обретения республикой суверенитета после распада СССР. Об этом в статье «Уроки независимости», опубликованной 6 декабря в преддверии 30-летия независимости республики, заявил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Насурлтан Назарбаев Assembly.kz

Он напомнил, что от предков Казахстан унаследовал огромную территорию, однако права на неё не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР.

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«Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тыс. километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям — России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ», — отметил Назарбаев.

Так, общая граница Казахстана с Российской Федерацией, составляющая порядка 7500 километров, стала поясом дружбы и доверия, подчеркнул первый президент страны.

«Были достигнуты исторические договорённости и по 1700 километрам границы с КНР. Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран», — написал Назарбаев.

«Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента Владимира Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории», — констатировал первый глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. В этот день в 1991 году был принят закон «О государственной независимости Республики Казахстан».