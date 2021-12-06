Париж, 6 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Перед началом митинга на кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, являющегося сторонником крайне правых взглядов, напал неизвестный. Об этом 6 декабря сообщает телеканал BFMTV.

Thesupermat Эрик Земмур

По информации источника, до начала митинга на Земмура, который должен был выступать, прыгнул человек, обхвативший руками шею и голову кандидата в президенты Франции.

При этом неизвестного мужчину сразу задержала служба безопасности, он, по данным телеканала, известен полиции и в настоящее время взят под стражу за совершенное им «умышленное насилие».

В то же время, указывается, что причины, побудившие неизвестного на свой поступок, неизвестны и также нельзя точно сказать, действительно ли он хотел «атаковать Эрика Земмура».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция предложила Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений.