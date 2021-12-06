Рыбинский район, Красноярский край, 6 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Красноярского края по представлению межрайонного прокурора досрочно прекращены полномочия муниципального депутата за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что депутат совета депутатов Рыбинского района представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах и имуществе. А именно, он не указал сведения о доходах по основному месту работы, информацию о банковском счёте и владении частью уставного капитала юрлица. Недостоверными оказались сведения о доходах супруги и детей депутата.

Прокуратура внесла представление в адрес председателя районного совета. На сегодняшний день оно уже рассмотрено и удовлетворено.

Решением совета депутатов Рыбинского района полномочия народного избранника прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

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