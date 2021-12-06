Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ночь на 6 декабря установлен рекорд минимальной температуры воздуха для этой даты. Минувшей ночью столбик термометра опустился до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем предыдущий минимум, зафиксированный в 1893 году. Об этом 6 декабря сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По его словам, в XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более шести лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого — 3 января 2002 года. И вот — новый рекорд.

«Эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года», — заметил специалист.

Большую часть понедельника, 6 декабря, Северная столица будет ощущать влияние относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона, и только ближе к вечеру уплотнением облачности и небольшим снегом проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт. Температура воздуха в Петербурге −16…−18 градусов, по Ленинградской области −15…−20 градусов.

«Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16−17 градусов ниже климатической нормы», — отметил Михаил Леус.

В течение дня будет дуть восточный ветер 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ночная температура опустится до минус 19 градусов