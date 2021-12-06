Доха, , 09:33 — REGNUM Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдул Рахман Аль Тани зявил, что международное сообщество и Совет Безопасности ООН не имеют четкой стратегии для взаимопонимания с нынешним правительством и борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане, пишет Tolonews.

Заявляя об усилиях по разработке плана взаимодействия всего мира и Совета Безопасности ООН с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он подчеркнул, что экономические санкции и замораживание валютных резервов Афганистана могут привести к экономическому кризису, усилению вербовки в ряды террористических группировок.

Отсутствие четкого способа урегулирования гуманитарного кризиса и достижения международным сообществом взаимопонимания с Исламским Эмиратом — одна из тем, которые министр иностранных дел Катара подверг критике на седьмой встрече стран Средиземноморского диалога.

«Текущая экономическая ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, и мы подчеркиваем, что вопрос оказания гуманитарной помощи не следует политизировать», — заявил Абдул Рахман аль-Тани на 7-й виртуальной встрече Средиземноморского диалога.

«Мы видим, что у международного сообщества нет четкой стратегии, принятой Советом Безопасности или Организацией Объединенных Наций», — сказал он. «Будь то с гуманитарной точки зрения, или с экономической точки зрения, или с точки зрения политики и безопасности. Мы все должны прийти к пониманию того, что оказание гуманитарной помощи Афганистану не должно быть политизировано и не должно зависеть от какого-либо политического процесса. Народ Афганистана не должен страдать из-за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Высокопоставленный катарский чиновник считает последствия замораживания валютных резервов опасными и для Афганистана, и и для других стран, и считает, что оно вызовет экономический кризис и откроет путь для вербовки людей в ряды террористических группировок.

«Введены экономические санкции, афганские валютные резервы заморожены», — добавил аль-Тани. «Нынешние власти Кабула не могут оплачивать труд и поддерживать свой народ, и это может привести к экономическому кризису, усилению вербовки в ряды террористических групп, а также использованию территории Афганистана для подготовки их атак. Мы призываем международное сообщество и наших партнеров рассмотреть этот вопрос, не дожидаясь последствий падения Кабула, и помочь народу Афганистана».

«В глобальных дебатах вообще не идет речь о взаимодействии, мир пока наблюдает за действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках политической системы или они все еще представляют угрозу», — сказал Мокаддам Амин, эксперт по международным отношениям.

Исламский Эмират также желает размораживания валютных резервов страны, и Кабул считает непозволительным возможность использования своей территории против других стран.

Хамидулла Васик, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата, заявил:

«Мы ожидаем от международного сообщества размораживания средств Афганистана, что является правом афганского народа, и помочь Афганистану не только в этом вопросе, но и в различных секторах, потому что уже сорок лет страна находится в состоянии войны и нуждается в поддержке и сотрудничестве».

Самад Корманд, эксперт по международным отношениям, говорит: «Долг международного сообщества, европейских стран и стран, которые поддержали Афганистан, — не оставлять Афганистан в нынешней ситуации и решить экономические проблемы, а не играть в политические игры, в жертву которым могут принесены народ и страна».

Ни одна страна еще не признала Исламский Эмират, и более девяти миллиардов долларов заморожены в банках мира.