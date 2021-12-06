Лас-Вегас, США, 6 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов забил гол, который стал победным в этом матче. Также в составе «Голден Найтс» шайбы забросили Макс Пасиоретти и Николя Руа.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форварды Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 26 очков. «Калгари» идёт на первом месте в Западной конференции с 35 очками.

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