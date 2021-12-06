Москва, , 09:31 — REGNUM Столичный Главархив к 80-летию битвы за Москву опубликовал почти 200 аудиозаписей о Великой Отечественной войне. Материалы подготовлены в рамках проекта «Незабываемое», сообщается на портале мэра столицы.

Битва за Москву

Послушать около 200 воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны, выдержек из радиорепортажей, выступлений известных поэтов и актеров можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Звукозаписи сгруппированы по годам войны. Так, записи 1941 года — это фонодокументы первых месяцев войны, Значительная часть фонодокументов 1942 года посвящена блокаде Ленинграда. Аудиозаписи 1943 года — это воспоминания о боях на Курской дуге, битве за Днепр, сражениях на Кавказе и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице открылось фотовыставоки, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

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