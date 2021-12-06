Москва, , 09:29 — REGNUM Московский регион 6 декабря окажется в зоне холодного атмосферного фронта, сообщает центр погоды «Фобос».

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Синоптики рассказали, что небо продолжит хмуриться, пройдёт небольшой снег при температуре воздуха в пределах нормы.

В столице будет облачно, местами снег. Столбики термометров опустятся до четырёх градусов ниже нуля, в Подмосковье — до шести градусов мороза. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.