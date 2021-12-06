Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Рестораны Грузии начали обходить введённую в стране систему ковид-паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции труда при минздраве республики.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ресторанах для тех, у кого нет ковид-паспорта, стали проводить экспресс-тестирование на коронавирус. В ведомстве отметили, что это будет считаться нарушением установленного порядка.

«Инспекция труда разъясняет и призывает соответствующие объекты питания не ошибаться и не использовать подобный метод обслуживания, так как тестирование на коронавирус полномочны проводить имеющее на то разрешение и квалификацию лицо или лаборатория», — говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии с 1 декабря введены ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Без них запрещено посещать пункты общепита, спорткомплексы, торговые центры, кинотеатры, театры и гостинцы. Документы могут получить привитые от COVID-19, переболевшие этой болезнью, а также на 72 часа сдавшие ПЦР-тест и на 24 часа те, кто сдал тест на антиген.

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