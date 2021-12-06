Оренбург, 6 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Под Оренбургом в гвардейском артиллерийском соединении Центрального военного округа прошёл День национальной кухни Осетии. Военных кормили осетинскими блюдами под исполнение народных песен и танцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

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В рамках национальной кухни Осетии был воссоздан национальный интерьер и колорит осетинского двора. Офицеры и солдаты попробовали традиционные национальные блюда: лывжу (густой суп из мяса и картофеля), картофджин (пирог с картофелем и сыром) и каду (сладкую сдобную булку с начинкой из жареной муки, сахара и грецкого ореха).

«В войсках ЦВО проходят службу представители разных регионов и национальностей. Дни национальных кухонь проводятся во всех соединениях и воинских частях с целью сплочения воинского коллектива через изучение сходств и особенностей традиций сослуживцев», — подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа.