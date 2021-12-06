Чебоксары, , 09:26 — REGNUM В Чувашии планируют в 2022 году решить проблемы дольщиков, затраты власти оценивают в 3,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики Олега Николаева по итогам его встречи с генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константином Тимофеевым.

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По данным властей, в Чувашии насчитывается 16 проблемных объектов, в том числе один торгово-офисный. Квартиры ждут 2085 дольщиков, обязательства оценивают на 3,3 млрд рублей.

Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав 544 человек по пяти долгостроям.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что на встрече «проговорили ситуацию по каждому» проблемному объекту и обсудили, «как обеспечить людей квартирами». Также было рекомендовано ускорить строительные работы на объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах долгострой по улице Гражданская может быть сдан в 2021 году, ход достройки проблемного дома по проезду Соляное обещают транслировать в онлайн-режиме, а по двум проблемным домам в ЖК «Гагарин» чиновники проведут дополнительный анализ.

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