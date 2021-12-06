Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава минобороны Индии Раджнатх Сингх проводят переговоры в Нью-Дели, сообщило 6 декабря индийское военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны России генерал Сергей Шойгу встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом во дворце имени Сушмы Сварадж в Нью-Дели», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу и Сингх будут участвовать во встрече «2+2» вместе с министрами иностранных дел России и Индии Сергеем Лавровым и Субраманьямом Джайшанкаром.

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