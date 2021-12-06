Старый Оскол, Белгородская область, 6 декабря 2021, 09:25 — REGNUM Александр Сергиенко покидает пост главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом 6 декабря в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Причиной увольнения Сергиенко назван переход на другую работу.
На пост врио главы администрации Старооскольского округа назначен Андрей Чесноков, до этого он возглавлял Яковлевский городской округ. Временно исполняющим обязанности главы Яковлевского городского округа назначен бывший первый заместитель главы Белгорода Олег Медведев.
Александр Сергиенко занимал должность главы администрации Старооскольского городского округа с января 2018 года.