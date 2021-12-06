Старый Оскол, Белгородская область, , 09:25 — REGNUM Александр Сергиенко покидает пост главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом 6 декабря в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Флаг Белгородской области

Причиной увольнения Сергиенко назван переход на другую работу.

«Александром Николаевичем проделан огромный объем работы. Все средства были направлены на первостепенные задачи: дороги, водоснабжение, строительство домов и школ, благоустройство. Он смог объединить элиты города. Уверен, что на новом месте работы все обязательно у него сложится», — написал губернатор.

На пост врио главы администрации Старооскольского округа назначен Андрей Чесноков, до этого он возглавлял Яковлевский городской округ. Временно исполняющим обязанности главы Яковлевского городского округа назначен бывший первый заместитель главы Белгорода Олег Медведев.

Александр Сергиенко занимал должность главы администрации Старооскольского городского округа с января 2018 года.