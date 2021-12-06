Ярославль, 6 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчик не успел вовремя завершить благоустройство общественной территории «Озёрная гривка» в Заволжском районе города. Об этом рассказали жители Ярославля в социальных сетях.

Vk.com/park_ozernaya_grivka «Озёрная гривка»

Ранее ярославцы просили врио губернатора Михаила Евраева взять на личный контроль ситуацию с благоустройством «Озёрной гривки».

Один из жителей побывал на стройплощадке 4 декабря и показал, что до завершения работ подрядчику ещё далеко.

«Было бы очень красиво сюда уток приходить кормить. Но здесь даже конь не валялся», — рассказал ярославец.

Согласно муниципальному контракту работы должны были быть завершены не позднее 1 декабря 2021 года. Однако на утро 6 декабря объект так и не сдан.

Между тем, чиновники обещали благоустроить территорию до конца ноября 2021 года. Подрядчик изначально указывал на информационном щите 21 декабря 2021 года, как крайний срок завершения работ. Но их продолжение и сдача объекта в 2021 году не представляется возможной из-за пришедших в регион морозов. При этом мэрия продолжает обещать закончить благоустройство до конца года, а провалившего сроки подрядчика оштрафовать.