Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 6 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В районе посёлка Новый Мир Комсомольского района днём 4 декабря на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием локомотива и автомобиля скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Локомотив

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В результате аварии погиб врач скорой помощи, водитель автомобиля и пациент с различными травмами доставлены в городскую больницу.

Прокуроры проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ломоносовском районе Ленинградской области железнодорожный состав протаранил автобус.