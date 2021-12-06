Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM На Камчатке начнётся строительство дорожной инфраструктуры к районам, в которых сосредоточенны большие концентрации «дальневосточных гектаров». На 2022 год определены три таких территории — район Сухой речки, агломерация между посёлками Вулканным и Сосновкой, Раздольный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в краевом правительстве.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Планируется что дороги к агломерациям «дальневосточных гектаров» будут строиться с переходным покрытием.

«Принято решение, что в тех точках, где располагаются самые большие концентрации гектаров, мы будем планомерно развивать инфраструктуру. На следующий год запланировали прокладку подъездных путей, на это будет выделено порядка 90 миллионов рублей, рассчитываем на серьёзную поддержку со стороны федерального бюджета. Предварительные договорённости есть — министерство по развитию Дальнего Востока эту меру приветствует, поэтому в следующем году такие работы будут проведены. Это значит, что люди, получившие землю по программе «Дальневосточный гектар», смогут приступить к активному освоению участков, строить дома и реализовывать другие задуманные проекты», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Принятие решений о строительстве дорожной инфраструктуры и в дальнейшем будет происходить в пользу территорий, где сконцентрированы «дальневосточные гектары».

На Камчатке подано более 5 тыс. заявлений на предоставление бесплатного «дальневосточного гектара», выдано 2 123,19 га земельных участков. Ещё остаются свободными 16,8 млн га, что составляет 36% от общей территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, количество больших участков земли в Приамурье, бесплатно переданных населению, достигло 8142. В 2021 году выдано 633 дальневосточных гектара.