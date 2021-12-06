Пхеньян, 6 декабря 2021, 09:20 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 5 декабря поздравительную телеграмму королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтратхепайаварангкуну. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ына поздравил главу и народ страны с Днём образования Королевства Таиланд.
Он также пожелал королю крепкого здоровья и счастья, а народу Таиланда — прогресса и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Лаоса.
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