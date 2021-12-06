Пхеньян, 6 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 5 декабря поздравительную телеграмму королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтратхепайаварангкуну. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ына поздравил главу и народ страны с Днём образования Королевства Таиланд.

Он также пожелал королю крепкого здоровья и счастья, а народу Таиланда — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Лаоса.

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