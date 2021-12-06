Прибайкальский район, Бурятия, 6 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием 33-летнего сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, полицейский в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

Следственное управление СКР по Бурятии ДТП в Бурятии

По данным следствия, вечером 2 декабря пьяный помощник участкового уполномоченного полиции во внеслужебное время возвращался домой на своём Toyota Sprinter. На улице Гагарина в селе Горячинск он сбил 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя женщинами.

«Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам был сбит транспортным средством и от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

У виновника аварии к настоящему времени взяты анализы крови и мочи. С ним также будет проведён следственный эксперимент.