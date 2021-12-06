Канберра, , 09:30 — REGNUM 6 декабря правительство Квинсленда, расположенного на северо-востоке Австралии, приняло постановление о досрочном открытии границы штата в связи с высоким уровнем вакцинации от COVID-19. Об этом 6 декабря в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

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Ранее предполагалось, что граница Квинсленда будет открыта с 17 декабря. Теперь дата перенесена на 13 декабря.

Приезжающие в Квинсленд должны будут сдать отрицательный результат теста на COVID-19 за 72 часа до въезда в штат. Приезжим из мест распространения коронавируса также необходимо будет пройти второй тест на пятый день своего визита в Квинсленд.

Полностью вакцинированные от COVID-19 граждане освобождаются от требования соблюдать карантин.

«Если вы не полностью привиты, то вы должны прибыть только авиарейсом и пройти 14-дневный карантин в отеле», — заявила Палащук.

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