Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 521 заболевшего, днем ранее подтвердились 529 случаев инфицирования, сообщает 6 декабря региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 85 пациентов, с признаками ОРВИ — 436 человек.

Всего по данным на 6 декабря в регионе зарегистрировали 123 596 случаев заражения. Выздоровели 106 725 носителей вируса, в том числе за сутки — 527 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 247 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 149 пациентов, до 20 лет — 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Сибирского государственного медуниверситета вместе с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после COVID-19 могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона.

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