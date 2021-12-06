Кабул, 6 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Более 20 стран, включая Австралию и США, выступили с совместным заявлением, в котором выражается глубокая озабоченность по поводу утверждений правозащитников из Human Rights Watch о внесудебных казнях и исчезновениях бывших сотрудников сил безопасности Афганистана после захвата власти в стране боевиками из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 декабря сообщил австралийский телеканал Nine News.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

В отчете Human Rights Watch, основанном на интервью со свидетелями, родственниками и друзьями жертв, подробно описываются «казни или насильственные исчезновения» военнослужащих, сотрудников полиции, разведки и военизированных формирований, которые сдались или были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период с 15 августа по 31 октября.

В своем заявлении представители 21 страны, в том числе Германии, Японии и Великобритании, сообщили, что предполагаемые действия «представляют собой серьезные нарушения прав человека и противоречат объявленной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистии».

»Мы призываем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эффективно соблюдать амнистии для бывших сотрудников афганских сил безопасности и бывших правительственных чиновников», — говорится в совместном заявлении.