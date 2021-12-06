Благовещенск, 6 декабря 2021, 09:25 — REGNUM Проводить новогодние утренники в учреждениях образования Приамурья можно только при условии соблюдения рекомендаций управления Роспотребнадзора. В целом запрет на проведение массовых мероприятий в регионе продолжает действовать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе областного правительства.
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Она также не рекомендовала привлекать к организации праздников сторонних артистов, чтобы дети не заразились ни коронавирусом, ни другими инфекциями.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьников активно переводят на удалённое обучение из-за распространения COVID-19. На карантин закрыты 104 класса 35 школ региона. Временно приостановлен приём детей в 15 группах детских садов.