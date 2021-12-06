Уфа, , 09:32 — REGNUM Более 24 млн рублей получит Башкирия из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что распоряжение о выделении некоторым регионам России ещё 855,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

При этом в Башкирию планируется направить дотацию в размере 24,1 млн рублей.

«Это очень правильное решение, которое помогает регионам снизить компенсировать выпадающие доходы и мотивирует к реализации современных механизмов стимулирования инвестиционной активности», — приводит пресс-служба слова министра финансов региона Лиры Игтисамовой.

Отмечается, что в тех субъектах РФ, в которых был принят закон о применении инвестиционного налогового вычета, предприниматели могут снизить размер налога на прибыль, который уплачивается в бюджет региона, на сумму до 90% от объёма инвестиций в развитие своего бизнеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предпринимателям предложили инвестировать в кирпичный завод.