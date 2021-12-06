Сидней, Австралия, , 09:24 — REGNUM Полиция Сиднея расследует предполагаемое нападение на дом известного политического активиста, который обвинил в инциденте «нацистов». Организатор митингов Black Lives Matter и исследователь Сиднейского технологического университета Пэдди Гибсон утверждает, что три «скинхеда» разбили окно, когда он отказался от их требований выйти на улицу во время «ужасающей» потасовки вечером 4 декабря. Об этом 6 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралийская полиция (сс) Nachoman-au

В полиции заявили, что расследование ведется по факту причинения «злонамеренного ущерба» домовладению.

«Вчера вечером на дом моей семьи напали нацисты», — сообщил Гибсон на странице в соцсети Twitter.

BLM-активист рассказал, что полиция прибыла к нему домой через полчаса. Не пустить домой хулиганов ему помогли вышедшие на улицу местные жители.