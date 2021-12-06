Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области задержан мужчина, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пьянство за рулём

На территории Южноуральского сельсовета двое сотрудников полиции заметили автомобиль «Нива», припаркованный не должным образом. В салоне машины находились двое мужчин, а на панели автомобиля стояли банки с алкоголем. Мужчины занервничали и проявили агрессию, когда правоохранители начали задавать вопросы.

Водитель начал движение автомобиля, прищемив участковому руку дверью и допустив наезд колесом на правую ногу. Впоследствии автомобиль допустил наезд на начальника опорного пункта полиции, прижав его к забору. После этого автовладелец попытался скрыться. Было организовано преследование злоумышленника и задержание.

За пьяную езду возбуждено административное дело, а за насилие в отношении представителя власти — уголовное.