Москва, , 09:41 — REGNUM Площади для посадки картофеля увеличатся в России в 2022 году, это создаёт хорошие предпосылки для увеличения объёмов производства. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 6 декабря на сайте Минсельхоза РФ.

Картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что в будущем году планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. Кроме того, запланированы агротехнические мероприятия, направленные на рост урожайности этой культуры.

Минсельхоз, говорится в сообщении, в настоящее время разрабатывает федеральный проект, мероприятия в рамках которого будут направлены и на увеличение производства, и на организацию инфраструктуры хранения и реализации картофеля и других овощей.

На ускоренное развитие овощеводства планируется дополнительно выделить около 5 млрд рублей, а в последующие годы — увеличивать финансирование.

«Это позволит нарастить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — отметили в Минсельхозе.

Ранее в СМИ появились публикации о возможном дефиците в России картофеля, связанном с сокращением производства в личных подсобных хозяйствах и наращиванием переработки.

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