Ульяновск, 6 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области на обслуживание почти трёх десятков зданий федерального центра радиологии планируют направить почти 450 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчик выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства». Учреждению, которое расположено в Димитровграде, потребовались услуги по комплексному хозяйственно-техническому обслуживанию. Подрядчик будет обслуживать 29 зданий и помещений, а также коммунальные сети.

«Срок оказания услуг: в течение 684 календарных дней с 16.02.2022 включительно», — говорится, в частности, в документе.

Согласно проекту контракта, победитель конкурса должен будет разработать технические регламенты, графики регламентных работ, технологические карты ТО, инструкции и процедуры по действиям в нештатных (аварийных) ситуациях. И следовать данным регламентам.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 449 753 420 рублей 16 копеек.

Заявки от потенциальных подрядчиков рассмотрят 29 декабря.