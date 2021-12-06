Ереван, , 09:10 — REGNUM В Армении обработали все бюллетени после выборов в органы самоуправления 36 укрупнённых общин. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в третьем по величине городе страны победил оппозиционный блок отстранённого в октябре от должности мэра города Мамикона Асланяна. За него отдали голоса 38,71% избирателей. Правящая партия «Гражданский договор» получила там 25,06%. У малоизвестной Трудовой социалистической партии третье место — 25,06%.

Правящая партия проиграла также в общинах Гавар, Абовян, Апаран, Масис, Егенадзор. В сёлах Цовагюх и Семеновка Гегаркуникского региона никто не голосовал, так как местные жители бойкотировали выборы, выступая против против присоединения их сёл к общине Севан.

Явка на выборы в среднем по стране составила 42,48%. Минимальная явка была зафиксирована в Армавире — 20,73%. Наибольшую активность проявили жители общины Туманян, там проголосовали 69,78%.

Напомним, местные выборы в Армении проходили 5 декабря. Голосование проходило по пропорциональной схеме. В выборах приняли участие 4,2 тыс. кандидатов от 130 партий и других видов политсил.