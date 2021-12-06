Ак-Довурак, Тыва, 6 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Туве по факту гибели рабочего при обрушении здания возбуждено уголовное дело за «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Служба ГО и ЧС Тувы Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува

6 декабря около 16 часов обрушилось здание цеха обогащения рядовых руд горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак. Это произошло в ходе демонтажа — газорезчики компании «Стройком» резали основания колонн.

В результате двое рабочих оказались под завалами. Один из них погиб, его тело извлекли в тот же день. Поиски второго длились девять часов. В ночь на 6 декабря его вытащили из-под завалов живым, позже врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.

«В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события, с целью установления тяжести вреда здоровью и причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы», — отметили в ведомстве.

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