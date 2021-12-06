Париж, , 09:10 — REGNUM Франция предложила Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений, сообщает 6 декабря газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что речь идет в том числе о выработке облегченных условий для завоза военных, вооружений и боеприпасов для проведения совместных учений, а также об обмене секретной информацией.

На сегодняшний день Япония имеет такие договоренности с США, Австралией, Великобританией и Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден одобрил передачу Австралии информации о военно-морских ядерных силовых установках по соглашению, подписанному в рамках альянса AUKUS, и призвал Конгресс США сделать то же самое.

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