Владивосток, , 10:26 — REGNUM По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 2022 год во Владивостоке отремонтируют сразу несколько улиц: Калинина, Нейбута, Давыдова, Шуйская и Волжская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе городской мэрии.

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Отмечается, что по нацпроекту улицы Калинина и Нейбута будут ремонтировать комплексно в несколько этапов. В 2022 на Нейбута обновят участок от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк», а на улице Калинина отремонтируют участок от Калинина, 78 до Калинина, 28-б.

Улица Давыдова будет отремонтирована от пересечения с Русской до дома №40.

Планируемый комплексный ремонт включает обновление сети ливневой канализации и инженерных коммуникаций, благоустройство тротуаров, восстановление лестниц и подпорных стены, два слоя асфальта на проезжей части, установление новых дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесения разметки. Кроме того, на Волжской отремонтируют мост через речку.

В 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во Владивостоке отремонтировали семь улиц: Ладыгина, Окатовую, Харьковскую, Бородинскую, Посьетскую, Адмирала Захарова и Ватутина.

Активисты Народного фронта считают, что при планировании дорожных работ органы власти должны учитывать мнение граждан.

«Дорога протяженностью даже в несколько десятков метров, но проложенная там, где в ней остро нуждается местное население, подчас способна заметно улучшить качество жизни людей, а в некоторых случаях дать толчок развитию микрорайона. Примечательно, что дорожная ситуация меняется не только благодаря национальным проектам, но и при поддержке региональных и муниципальных инициатив. Это большой плюс для всех», — считает член регионального штаба Народного фронта Владислав Крутиков.