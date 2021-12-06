Канберра, 6 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. По данным австралийского аналитического центра Институт Лоуи, администрация Джозефа Байдена вернула влияние США в Азии, в то время как внутренние проблемы притупили экспансию влияния Китая в регионе. Об этом 6 декабря сообщил австралийский телеканал Nine News после публикации очередного отчета аналитического центра, в котором оценивалось положение в Азии 26 стран или территорий по 131 показателю, включая экономику, военную мощь и дипломатические рычаги.

Phoenix500 Китай и Австралия

В 2021 году США остались самой могущественной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай занял второе место после неуклонно расширяющегося влияния в последние годы.

Отчет также показал, что Австралия оказалась устойчивой к торговым санкциям Китая. Австралийский экспорт в Китай, включая вино, ячмень, уголь и морепродукты, подвергся жестким ограничениям за последние 18 месяцев, но австралийская торговая политика нивелировала значительную часть препятствий.

«Австралия справилась с растущей мощью Китая лучше, чем большинство партнеров США. Несмотря на то, что она подверглась длительным торговым санкциям со стороны своего главного торгового партнера, Австралия повысила свою устойчивость в 2021 году», — говорится в отчете.