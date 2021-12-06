Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 6 декабря, в стационарах находятся десять человек, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам Ako.ru

«Один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном», — уточняется в официальном сообщении.

Кроме того, 96 человек проходят амбулаторное лечение.

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