Кемерово, 6 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 6 декабря, в стационарах находятся десять человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Шахта «Листвяжная». Помощь шахтёрам

«Один в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном», — уточняется в официальном сообщении.

Кроме того, 96 человек проходят амбулаторное лечение.