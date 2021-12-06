Грозный, 6 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. У жителей большинства субъектов Северного Кавказа сохраняется приверженность к здоровому образу жизни. Они не пьют и не курят так, как жители других регионов России, что исключает пагубное влияние на жизнь общества в целом и позволяет избежать многих негативных экономических и социальных последствий. Такое мнение высказали исследователи РИА Новости, проанализировав данные по шести показателям за три года, начиная с 2018 года.

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За основу они взяли показатели по потреблению табачных изделий и алкоголя, числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также данные по смертности при употреблении алкоголя и числу преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Лидерами в списке субъектов по всем этим показателям оказались, как и в прежние годы, Чечня и Дагестан. За ними следуют Ингушетия и Кабардино-Балкария. Ставропольский край занял 14-ю позицию, Северная Осетия — 17-ю, Карачаево-Черкесия — 22-ю.