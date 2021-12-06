Валдай, Новгородская область, , 09:11 — REGNUM Один человек погиб, четверым потребовалась госпитализация в результате пожара в исправительной колонии в Новгородской области. По факту происшествия проводится проверка, сообщает 6 декабря пресс-служба регионального управления СКР.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Возгорание произошло в одном из помещений колонии №4, расположенной в городе Валдай. Тело мужчины 1994 года рождения обнаружили при тушении пожара.

«Ещё четверо заключённых госпитализированы в больницу», — уточнили в ведомстве.

Проводится осмотр места происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Ростовской области задержали заключённого, сбежавшего в ноябре из психиатрической больницы в Московской области. Ранее его признали виновным в убийстве.

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