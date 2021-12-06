Ташкент, , 09:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к монументу «Отан коргаушылар» («Защитникам Отечества») в городе Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Мемориал возведен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота — 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что главы иностранных государств возлагают цветы к подножию памятника в знак глубокого уважения к народу Казахстана.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев 5−6 декабря находится с государственным визитом в Казахстане.

По прибытии президента Узбекистана, в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Главу Узбекистана встретил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Основные мероприятия визита пройдут 6 декабря. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных обменов. Лидеры также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики.

По итогам переговоров намечено подписание более 20 документов.